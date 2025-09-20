Neka Kayda (NEKA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00001453 24 timer lav $ 0.00001469 24 timer høy All Time High $ 0.00069113 Laveste pris $ 0.00000911 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.21% Prisendring (7D) -5.20%

Neka Kayda (NEKA) sanntidsprisen er $0.0000146. I løpet av de siste 24 timene har NEKA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001453 og et toppnivå på $ 0.00001469, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NEKA er $ 0.00069113, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000911.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NEKA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.21% over 24 timer og -5.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Neka Kayda (NEKA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 14.60K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 14.60K Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Neka Kayda er $ 14.60K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NEKA er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.60K.