NeiroWifHat (NEIROH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.36% Prisendring (1D) -3.33% Prisendring (7D) -1.99% Prisendring (7D) -1.99%

NeiroWifHat (NEIROH) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NEIROH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NEIROH er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NEIROH endret seg med +0.36% i løpet av den siste timen, -3.33% over 24 timer og -1.99% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NeiroWifHat (NEIROH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 22.30K$ 22.30K $ 22.30K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 22.30K$ 22.30K $ 22.30K Opplagsforsyning 778.78M 778.78M 778.78M Total forsyning 778,776,016.5145794 778,776,016.5145794 778,776,016.5145794

Nåværende markedsverdi på NeiroWifHat er $ 22.30K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NEIROH er 778.78M, med en total tilgang på 778776016.5145794. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 22.30K.