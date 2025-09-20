Neirei (NEIREI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00007095$ 0.00007095 $ 0.00007095 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -33.04% Prisendring (7D) -33.04%

Neirei (NEIREI) sanntidsprisen er $0.00000109. I løpet av de siste 24 timene har NEIREI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NEIREI er $ 0.00007095, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NEIREI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -33.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Neirei (NEIREI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 108.60K$ 108.60K $ 108.60K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 108.60K$ 108.60K $ 108.60K Opplagsforsyning 99.27B 99.27B 99.27B Total forsyning 99,269,455,112.80627 99,269,455,112.80627 99,269,455,112.80627

