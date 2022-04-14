Neemo Staked Astar (NSASTR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Neemo Staked Astar (NSASTR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Neemo Staked Astar (NSASTR) Informasjon Neemo Finance is a liquid staking and restaking protocol designed to optimize rewards and enhance capital efficiency on the Soneium chain. Users can stake ASTR or ETH to mint yield-bearing tokens like nsASTR and nrETH, which earn staking rewards while remaining liquid for use in DeFi protocols. These tokens can be deployed in liquidity pools, lendings, and vaults to earn additional rewards. Neemo also features an instant withdrawal pool, allowing users to quickly convert staked tokens back to their underlying assets. By bridging staking and DeFi, Neemo empowers users to maximize their assets’ potential while supporting the growth of the Soneium ecosystem. Offisiell nettside: https://neemo.finance/ Kjøp NSASTR nå!

Neemo Staked Astar (NSASTR) Tokenomics og prisanalyse
Markedsverdi: $ 3.98M
Total forsyning: $ 204.35M
Sirkulerende forsyning: $ 204.35M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.98M
All-time high: $ 0.0567
All-Time Low: $ 0
Nåværende pris: $ 0.01948909

Neemo Staked Astar (NSASTR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Neemo Staked Astar (NSASTR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NSASTR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NSASTR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NSASTRs tokenomics, kan du utforske NSASTR tokenets livepris!

