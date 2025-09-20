Neemo Staked Astar (NSASTR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.02022442 24 timer høy $ 0.02119014 All Time High $ 0.0567 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.55% Prisendring (1D) -4.03% Prisendring (7D) -5.15%

Neemo Staked Astar (NSASTR) sanntidsprisen er $0.02033542. I løpet av de siste 24 timene har NSASTR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02022442 og et toppnivå på $ 0.02119014, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NSASTR er $ 0.0567, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NSASTR endret seg med +0.55% i løpet av den siste timen, -4.03% over 24 timer og -5.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Neemo Staked Astar (NSASTR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.16M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.16M Opplagsforsyning 204.35M Total forsyning 204,345,784.5065057

Nåværende markedsverdi på Neemo Staked Astar er $ 4.16M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NSASTR er 204.35M, med en total tilgang på 204345784.5065057. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.16M.