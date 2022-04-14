Nebula (NEB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Nebula (NEB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Nebula (NEB) Informasjon Nebula ExchangeWhat is Nebula Exchange? Nebula Exchange is a cutting-edge cross-chain DEX aggregator that enables seamless token swaps across multiple blockchain networks. Our platform finds the best routes and rates across different DEXes and bridges, ensuring you get the most optimal deals for your trades. By leveraging advanced routing algorithms and integrating with multiple DEX aggregators and bridges, we eliminate the complexity of cross-chain transactions, making it simple for users to swap tokens between different networks with just a few clicks. Why Choose Nebula Exchange? Best Rates Guaranteed Our advanced routing algorithm compares prices across multiple DEXes and bridges to find you the best possible rates, saving you money on every trade. Cross-Chain Swaps Seamlessly swap tokens across different blockchain networks without the complexity of manual bridging. One transaction handles everything. Security First Your security is our priority. All integrated protocols are thoroughly audited, and we implement robust security measures to protect your assets. Gas Optimization Our smart routing considers gas costs across different chains to ensure you get the most cost-effective route for your trades. Offisiell nettside: https://nebex.io/ Kjøp NEB nå!

Nebula (NEB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Nebula (NEB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.50K $ 7.50K $ 7.50K Total forsyning: $ 998.15M $ 998.15M $ 998.15M Sirkulerende forsyning: $ 998.15M $ 998.15M $ 998.15M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.50K $ 7.50K $ 7.50K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Nebula (NEB) pris

Nebula (NEB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Nebula (NEB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NEB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NEB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NEBs tokenomics, kan du utforske NEB tokenets livepris!

