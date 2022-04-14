Nebula Ai (NAIX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Nebula Ai (NAIX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Nebula Ai (NAIX) Informasjon Nebula AI is a decentralized GPU marketplace that empowers users to rent compute power, stake $NAI for rewards, and access powerful AI tools—all without depending on centralized cloud providers. By leveraging blockchain technology, Nebula AI ensures transparency, security, and efficiency in AI development and deployment. Whether you're training models or monetizing unused GPU power, Nebula AI offers a scalable, cost-effective solution that supports the growing demand for AI computing, while rewarding participants in a truly decentralized ecosystem. Offisiell nettside: https://www.nebulanetwork.ai/ Teknisk dokument: https://docs.nebulanetwork.ai/ Kjøp NAIX nå!

Nebula Ai (NAIX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Nebula Ai (NAIX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 23.36K $ 23.36K $ 23.36K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 23.36K $ 23.36K $ 23.36K All-time high: $ 0.00298629 $ 0.00298629 $ 0.00298629 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00023363 $ 0.00023363 $ 0.00023363 Lær mer om Nebula Ai (NAIX) pris

Nebula Ai (NAIX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Nebula Ai (NAIX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NAIX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NAIX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NAIXs tokenomics, kan du utforske NAIX tokenets livepris!

