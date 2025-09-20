Dagens Nebula Ai livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for NAIX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NAIX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Nebula Ai livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for NAIX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NAIX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 NAIX til USD livepris:

$0.00023363
$0.00023363$0.00023363
0.00%1D
Nebula Ai (NAIX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:40:52 (UTC+8)

Nebula Ai (NAIX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00298629
$ 0.00298629$ 0.00298629

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Nebula Ai (NAIX) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NAIX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NAIX er $ 0.00298629, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NAIX endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nebula Ai (NAIX) Markedsinformasjon

$ 23.36K
$ 23.36K$ 23.36K

--
----

$ 23.36K
$ 23.36K$ 23.36K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Nebula Ai er $ 23.36K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NAIX er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.36K.

Nebula Ai (NAIX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Nebula Ai til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Nebula Ai til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Nebula Ai til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Nebula Ai til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0-1.88%
60 dager$ 0+1.88%
90 dager$ 0--

Hva er Nebula Ai (NAIX)

Nebula AI is a decentralized GPU marketplace that empowers users to rent compute power, stake $NAI for rewards, and access powerful AI tools—all without depending on centralized cloud providers. By leveraging blockchain technology, Nebula AI ensures transparency, security, and efficiency in AI development and deployment. Whether you're training models or monetizing unused GPU power, Nebula AI offers a scalable, cost-effective solution that supports the growing demand for AI computing, while rewarding participants in a truly decentralized ecosystem.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Nebula Ai (NAIX) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Nebula Ai Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Nebula Ai (NAIX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Nebula Ai (NAIX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Nebula Ai.

Sjekk Nebula Aiprisprognosen nå!

NAIX til lokale valutaer

Nebula Ai (NAIX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Nebula Ai (NAIX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NAIX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Nebula Ai (NAIX)

Hvor mye er Nebula Ai (NAIX) verdt i dag?
Live NAIX prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NAIX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NAIX til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Nebula Ai?
Markedsverdien for NAIX er $ 23.36K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NAIX?
Den sirkulerende forsyningen av NAIX er 100.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNAIX ?
NAIX oppnådde en ATH-pris på 0.00298629 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NAIX?
NAIX så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til NAIX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NAIX er -- USD.
Vil NAIX gå høyere i år?
NAIX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NAIX prisprognosen for en mer grundig analyse.
