Dagens Nebula livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for NEB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer.

Mer om NEB

NEB Prisinformasjon

NEB Offisiell nettside

NEB tokenomics

NEB Prisprognose

Nebula Pris (NEB)

Ikke oppført

1 NEB til USD livepris:

--
----
-2.30%1D
Nebula (NEB) Live prisdiagram
Nebula (NEB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-2.36%

+4.95%

+4.95%

Nebula (NEB) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NEB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NEB er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NEB endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -2.36% over 24 timer og +4.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nebula (NEB) Markedsinformasjon

$ 8.00K
$ 8.00K$ 8.00K

--
----

$ 8.00K
$ 8.00K$ 8.00K

998.15M
998.15M 998.15M

998,148,345.294473
998,148,345.294473 998,148,345.294473

Nåværende markedsverdi på Nebula er $ 8.00K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NEB er 998.15M, med en total tilgang på 998148345.294473. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.00K.

Nebula (NEB) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Nebula til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Nebula til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Nebula til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Nebula til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.36%
30 dager$ 0+28.21%
60 dager$ 0+15.26%
90 dager$ 0--

Hva er Nebula (NEB)

Nebula ExchangeWhat is Nebula Exchange? Nebula Exchange is a cutting-edge cross-chain DEX aggregator that enables seamless token swaps across multiple blockchain networks. Our platform finds the best routes and rates across different DEXes and bridges, ensuring you get the most optimal deals for your trades. By leveraging advanced routing algorithms and integrating with multiple DEX aggregators and bridges, we eliminate the complexity of cross-chain transactions, making it simple for users to swap tokens between different networks with just a few clicks. Why Choose Nebula Exchange? Best Rates Guaranteed Our advanced routing algorithm compares prices across multiple DEXes and bridges to find you the best possible rates, saving you money on every trade. Cross-Chain Swaps Seamlessly swap tokens across different blockchain networks without the complexity of manual bridging. One transaction handles everything. Security First Your security is our priority. All integrated protocols are thoroughly audited, and we implement robust security measures to protect your assets. Gas Optimization Our smart routing considers gas costs across different chains to ensure you get the most cost-effective route for your trades.

Nebula (NEB) Ressurs

Nebula Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Nebula (NEB) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Nebula (NEB) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Nebula.

Sjekk Nebulaprisprognosen nå!

NEB til lokale valutaer

Nebula (NEB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Nebula (NEB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NEB tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Nebula (NEB)

Hvor mye er Nebula (NEB) verdt i dag?
Live NEB prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NEB-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NEB til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Nebula?
Markedsverdien for NEB er $ 8.00K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NEB?
Den sirkulerende forsyningen av NEB er 998.15M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNEB ?
NEB oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NEB?
NEB så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til NEB?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NEB er -- USD.
Vil NEB gå høyere i år?
NEB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NEB prisprognosen for en mer grundig analyse.
