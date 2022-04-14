NDX6900 (NDX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i NDX6900 (NDX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

NDX6900 (NDX) Informasjon NDX6900 Token is a meme token, created solely for entertainment and amusement, with absolutely no affiliation to any stocks, equities, or securities. Any perceived connection between NDX6900 and entities such as the "Stock Market" or "Nasdaq" is entirely coincidental, existing for satirical or comedic purposes. This token holds no inherent value, nor does it carry any expectation of generating financial return. Offisiell nettside: https://ndx6900.tech/ Kjøp NDX nå!

NDX6900 (NDX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NDX6900 (NDX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 184.68K $ 184.68K $ 184.68K Total forsyning: $ 6.90B $ 6.90B $ 6.90B Sirkulerende forsyning: $ 6.90B $ 6.90B $ 6.90B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 184.68K $ 184.68K $ 184.68K All-time high: $ 0.00301578 $ 0.00301578 $ 0.00301578 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om NDX6900 (NDX) pris

NDX6900 (NDX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NDX6900 (NDX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NDX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NDX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NDXs tokenomics, kan du utforske NDX tokenets livepris!

NDX prisforutsigelse Vil du vite hvor NDX kan være på vei? Vår NDX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NDX tokenets prisforutsigelse nå!

