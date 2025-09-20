NDX6900 (NDX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00002961 $ 0.00002961 $ 0.00002961 24 timer lav $ 0.00003049 $ 0.00003049 $ 0.00003049 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00002961$ 0.00002961 $ 0.00002961 24 timer høy $ 0.00003049$ 0.00003049 $ 0.00003049 All Time High $ 0.00301578$ 0.00301578 $ 0.00301578 Laveste pris $ 0.00001612$ 0.00001612 $ 0.00001612 Prisendring (1H) +0.54% Prisendring (1D) -1.12% Prisendring (7D) -2.74% Prisendring (7D) -2.74%

NDX6900 (NDX) sanntidsprisen er $0.00003014. I løpet av de siste 24 timene har NDX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002961 og et toppnivå på $ 0.00003049, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NDX er $ 0.00301578, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001612.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NDX endret seg med +0.54% i løpet av den siste timen, -1.12% over 24 timer og -2.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NDX6900 (NDX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 207.97K$ 207.97K $ 207.97K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 207.97K$ 207.97K $ 207.97K Opplagsforsyning 6.90B 6.90B 6.90B Total forsyning 6,899,808,764.156758 6,899,808,764.156758 6,899,808,764.156758

Nåværende markedsverdi på NDX6900 er $ 207.97K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NDX er 6.90B, med en total tilgang på 6899808764.156758. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 207.97K.