NBM Lumite (NBMLUM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i NBM Lumite (NBMLUM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

NBM Lumite (NBMLUM) Informasjon NFT Battle Miners (NBM) is your portal to the Arcadian system, a massive multiplayer online universe where everyone can play for free and earn! In NBM, you can create your own character and play as a miner exploring Arcadia looking for its wealth. Trade, sell, upgrade, fight, the choice is yours! NBM Lumite (NBMLUM) is the utility token launched on Solana blockchain enriching existing NBM ecosystem. NBM is ideal for both gamers that like active gameplay and gamers that prefer passive gaming modes. Offisiell nettside: https://game.nftbattleminers.com/ Teknisk dokument: https://nbmofficialwiki.gitbook.io/nbm-shadow-depths/overview/nft-battle-miners-official-wiki/iii-resources/lumite Kjøp NBMLUM nå!

NBM Lumite (NBMLUM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NBM Lumite (NBMLUM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 75.01K Total forsyning: $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 850.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 88.24K All-time high: $ 0 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

NBM Lumite (NBMLUM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NBM Lumite (NBMLUM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NBMLUM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NBMLUM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NBMLUMs tokenomics, kan du utforske NBMLUM tokenets livepris!

NBMLUM prisforutsigelse Vil du vite hvor NBMLUM kan være på vei? Vår NBMLUM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NBMLUM tokenets prisforutsigelse nå!

