NBM Lumite (NBMLUM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0001803$ 0.0001803 $ 0.0001803 Laveste pris $ 0.00007463$ 0.00007463 $ 0.00007463 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +0.67% Prisendring (7D) +0.67%

NBM Lumite (NBMLUM) sanntidsprisen er $0.00009535. I løpet av de siste 24 timene har NBMLUM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NBMLUM er $ 0.0001803, mens den rekordlave prisen er $ 0.00007463.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NBMLUM endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +0.67% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NBM Lumite (NBMLUM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 81.05K$ 81.05K $ 81.05K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 95.35K$ 95.35K $ 95.35K Opplagsforsyning 850.00M 850.00M 850.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på NBM Lumite er $ 81.05K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NBMLUM er 850.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 95.35K.