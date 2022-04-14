NazareAI (NAZAREAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i NazareAI (NAZAREAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

NazareAI (NAZAREAI) Informasjon NazareAI is a artificial intelligence and blockchain research & development company. We specialize in creating innovative solutions that bridge the gap between AI and blockchain technology. We've released multiple products and are having long term roadmap with building autonomous AI workforce. The token is used as a reward between AI workforce to reward them for good work or punish them for a bad work in order to improve the learning. Offisiell nettside: https://nazareai.com Kjøp NAZAREAI nå!

NazareAI (NAZAREAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NazareAI (NAZAREAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 47.09K $ 47.09K $ 47.09K Total forsyning: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Sirkulerende forsyning: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 47.09K $ 47.09K $ 47.09K All-time high: $ 0.00445252 $ 0.00445252 $ 0.00445252 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om NazareAI (NAZAREAI) pris

NazareAI (NAZAREAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NazareAI (NAZAREAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NAZAREAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NAZAREAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NAZAREAIs tokenomics, kan du utforske NAZAREAI tokenets livepris!

NAZAREAI prisforutsigelse Vil du vite hvor NAZAREAI kan være på vei? Vår NAZAREAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

