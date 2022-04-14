Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Informasjon Native Decentralized Euro Protocol Shares (nDEPS) are the governance token of the Decentralized Euro (dEURO) system. Anyone can obtain newly minted nDEPS by providing equity capital to the system and later return them to reclaim their share of capital. nDEPS holders benefit from the earned fees and liquidation profits, but they are also the ones who bear the residual risk of liquidations, similar to the shareholders of a bank. Therefore, nDEPS holders have an incentive to grow the system and ensure its stability. The governance process is veto-based: anyone can propose new types of collateral or even completely new methods to bring dEURO into circulation, but just 2% of the voting power is sufficient to veto such proposals. Offisiell nettside: https://deuro.com/ Teknisk dokument: https://docs.deuro.com/ Kjøp NDEPS nå!

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.29M $ 5.29M $ 5.29M Total forsyning: $ 13.48M $ 13.48M $ 13.48M Sirkulerende forsyning: $ 13.48M $ 13.48M $ 13.48M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.29M $ 5.29M $ 5.29M All-time high: $ 0.421108 $ 0.421108 $ 0.421108 All-Time Low: $ 0.378816 $ 0.378816 $ 0.378816 Nåværende pris: $ 0.392247 $ 0.392247 $ 0.392247 Lær mer om Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) pris

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NDEPS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NDEPS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NDEPSs tokenomics, kan du utforske NDEPS tokenets livepris!

NDEPS prisforutsigelse Vil du vite hvor NDEPS kan være på vei? Vår NDEPS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NDEPS tokenets prisforutsigelse nå!

