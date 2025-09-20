Dagens Native Decentralized Euro Protocol Share livepris er 0.392215 USD. Spor prisoppdateringer for NDEPS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NDEPS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Native Decentralized Euro Protocol Share livepris er 0.392215 USD. Spor prisoppdateringer for NDEPS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NDEPS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om NDEPS

NDEPS Prisinformasjon

NDEPS teknisk dokument

NDEPS Offisiell nettside

NDEPS tokenomics

NDEPS Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Native Decentralized Euro Protocol Share Logo

Native Decentralized Euro Protocol Share Pris (NDEPS)

Ikke oppført

1 NDEPS til USD livepris:

$0.392215
$0.392215$0.392215
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:35:36 (UTC+8)

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.392207
$ 0.392207$ 0.392207
24 timer lav
$ 0.393369
$ 0.393369$ 0.393369
24 timer høy

$ 0.392207
$ 0.392207$ 0.392207

$ 0.393369
$ 0.393369$ 0.393369

$ 0.421108
$ 0.421108$ 0.421108

$ 0.378816
$ 0.378816$ 0.378816

--

-0.08%

+2.96%

+2.96%

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) sanntidsprisen er $0.392215. I løpet av de siste 24 timene har NDEPS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.392207 og et toppnivå på $ 0.393369, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NDEPS er $ 0.421108, mens den rekordlave prisen er $ 0.378816.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NDEPS endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.08% over 24 timer og +2.96% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Markedsinformasjon

$ 5.29M
$ 5.29M$ 5.29M

--
----

$ 5.29M
$ 5.29M$ 5.29M

13.48M
13.48M 13.48M

13,483,798.74875617
13,483,798.74875617 13,483,798.74875617

Nåværende markedsverdi på Native Decentralized Euro Protocol Share er $ 5.29M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NDEPS er 13.48M, med en total tilgang på 13483798.74875617. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.29M.

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Native Decentralized Euro Protocol Share til USD ble $ -0.0003198065835571.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Native Decentralized Euro Protocol Share til USD ble $ +0.0115934439.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Native Decentralized Euro Protocol Share til USD ble $ +0.0134541119.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Native Decentralized Euro Protocol Share til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0003198065835571-0.08%
30 dager$ +0.0115934439+2.96%
60 dager$ +0.0134541119+3.43%
90 dager$ 0--

Hva er Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS)

Native Decentralized Euro Protocol Shares (nDEPS) are the governance token of the Decentralized Euro (dEURO) system. Anyone can obtain newly minted nDEPS by providing equity capital to the system and later return them to reclaim their share of capital. nDEPS holders benefit from the earned fees and liquidation profits, but they are also the ones who bear the residual risk of liquidations, similar to the shareholders of a bank. Therefore, nDEPS holders have an incentive to grow the system and ensure its stability. The governance process is veto-based: anyone can propose new types of collateral or even completely new methods to bring dEURO into circulation, but just 2% of the voting power is sufficient to veto such proposals.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Native Decentralized Euro Protocol Share Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Native Decentralized Euro Protocol Share.

Sjekk Native Decentralized Euro Protocol Shareprisprognosen nå!

NDEPS til lokale valutaer

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NDEPS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS)

Hvor mye er Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) verdt i dag?
Live NDEPS prisen i USD er 0.392215 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NDEPS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NDEPS til USD er $ 0.392215. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Native Decentralized Euro Protocol Share?
Markedsverdien for NDEPS er $ 5.29M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NDEPS?
Den sirkulerende forsyningen av NDEPS er 13.48M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNDEPS ?
NDEPS oppnådde en ATH-pris på 0.421108 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NDEPS?
NDEPS så en ATL-pris på 0.378816 USD.
Hva er handelsvolumet til NDEPS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NDEPS er -- USD.
Vil NDEPS gå høyere i år?
NDEPS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NDEPS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:35:36 (UTC+8)

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.