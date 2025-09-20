Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.392207 $ 0.392207 $ 0.392207 24 timer lav $ 0.393369 $ 0.393369 $ 0.393369 24 timer høy 24 timer lav $ 0.392207$ 0.392207 $ 0.392207 24 timer høy $ 0.393369$ 0.393369 $ 0.393369 All Time High $ 0.421108$ 0.421108 $ 0.421108 Laveste pris $ 0.378816$ 0.378816 $ 0.378816 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.08% Prisendring (7D) +2.96% Prisendring (7D) +2.96%

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) sanntidsprisen er $0.392215. I løpet av de siste 24 timene har NDEPS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.392207 og et toppnivå på $ 0.393369, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NDEPS er $ 0.421108, mens den rekordlave prisen er $ 0.378816.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NDEPS endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.08% over 24 timer og +2.96% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.29M$ 5.29M $ 5.29M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.29M$ 5.29M $ 5.29M Opplagsforsyning 13.48M 13.48M 13.48M Total forsyning 13,483,798.74875617 13,483,798.74875617 13,483,798.74875617

Nåværende markedsverdi på Native Decentralized Euro Protocol Share er $ 5.29M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NDEPS er 13.48M, med en total tilgang på 13483798.74875617. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.29M.