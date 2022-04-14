National Digital Asset Stockpile (NDAS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i National Digital Asset Stockpile (NDAS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

National Digital Asset Stockpile (NDAS) Informasjon National Digital Asset Stockpile (NDAS) is a fun and innovative memecoin designed to bring the crypto community together. With a playful twist on digital asset accumulation, NDAS aims to create a vibrant and engaging ecosystem. Join the movement and be part of a community that values creativity, humor, and the potential of digital assets. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or a newcomer, NDAS offers something for everyone. Offisiell nettside: https://ndascoin.live/ Kjøp NDAS nå!

National Digital Asset Stockpile (NDAS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for National Digital Asset Stockpile (NDAS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 37.58K $ 37.58K $ 37.58K Total forsyning: $ 998.54M $ 998.54M $ 998.54M Sirkulerende forsyning: $ 998.54M $ 998.54M $ 998.54M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 37.58K $ 37.58K $ 37.58K All-time high: $ 0.00062608 $ 0.00062608 $ 0.00062608 All-Time Low: $ 0.00001984 $ 0.00001984 $ 0.00001984 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om National Digital Asset Stockpile (NDAS) pris

National Digital Asset Stockpile (NDAS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak National Digital Asset Stockpile (NDAS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NDAS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NDAS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NDASs tokenomics, kan du utforske NDAS tokenets livepris!

