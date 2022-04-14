Nash Smart Finance (NASF) tokenomics
Nash Smart Finance (NASF) Informasjon
Nash Smart Finance is a DeFi ecosystem designed to transform crypto participation into a gamified, sustainable, and community-driven experience. It combines practical tools with real token utility, making decentralized finance more engaging and accessible. With features like multi-token farming, staking, and a self-managed treasury system, NSF empowers users to take active roles in their financial decisions while exploring innovative game-based incentives.
Nash Smart Finance (NASF) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Nash Smart Finance (NASF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Nash Smart Finance (NASF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Nash Smart Finance (NASF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet NASF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange NASF tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.