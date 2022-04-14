Nash Smart Finance (NASF) tokenomics

Nash Smart Finance (NASF) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Nash Smart Finance (NASF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Nash Smart Finance (NASF) Informasjon

Nash Smart Finance is a DeFi ecosystem designed to transform crypto participation into a gamified, sustainable, and community-driven experience. It combines practical tools with real token utility, making decentralized finance more engaging and accessible. With features like multi-token farming, staking, and a self-managed treasury system, NSF empowers users to take active roles in their financial decisions while exploring innovative game-based incentives.

Offisiell nettside:
https://nashsmartfinance.io/
Teknisk dokument:
https://docs.nashsmartfinance.io/

Nash Smart Finance (NASF) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Nash Smart Finance (NASF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 274.92K
Total forsyning:
$ 10.00M
Sirkulerende forsyning:
$ 10.00M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 274.92K
All-time high:
$ 0.03036396
All-Time Low:
$ 0.00595173
Nåværende pris:
$ 0.02749187
Nash Smart Finance (NASF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Nash Smart Finance (NASF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet NASF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange NASF tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår NASFs tokenomics, kan du utforske NASF tokenets livepris!

NASF prisforutsigelse

Vil du vite hvor NASF kan være på vei? Vår NASF prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.