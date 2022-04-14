Nash Smart Finance (NASF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Nash Smart Finance (NASF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Nash Smart Finance (NASF) Informasjon Nash Smart Finance is a DeFi ecosystem designed to transform crypto participation into a gamified, sustainable, and community-driven experience. It combines practical tools with real token utility, making decentralized finance more engaging and accessible. With features like multi-token farming, staking, and a self-managed treasury system, NSF empowers users to take active roles in their financial decisions while exploring innovative game-based incentives. Offisiell nettside: https://nashsmartfinance.io/ Teknisk dokument: https://docs.nashsmartfinance.io/ Kjøp NASF nå!

Nash Smart Finance (NASF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Nash Smart Finance (NASF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 274.92K $ 274.92K $ 274.92K Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 274.92K $ 274.92K $ 274.92K All-time high: $ 0.03036396 $ 0.03036396 $ 0.03036396 All-Time Low: $ 0.00595173 $ 0.00595173 $ 0.00595173 Nåværende pris: $ 0.02749187 $ 0.02749187 $ 0.02749187 Lær mer om Nash Smart Finance (NASF) pris

Nash Smart Finance (NASF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Nash Smart Finance (NASF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NASF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NASF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NASFs tokenomics, kan du utforske NASF tokenets livepris!

