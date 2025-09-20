Nash Smart Finance (NASF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.02804898 24 timer høy $ 0.02868794 All Time High $ 0.03036396 Laveste pris $ 0.00595173 Prisendring (1H) -0.36% Prisendring (1D) -0.79% Prisendring (7D) +0.06%

Nash Smart Finance (NASF) sanntidsprisen er $0.02845949. I løpet av de siste 24 timene har NASF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02804898 og et toppnivå på $ 0.02868794, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NASF er $ 0.03036396, mens den rekordlave prisen er $ 0.00595173.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NASF endret seg med -0.36% i løpet av den siste timen, -0.79% over 24 timer og +0.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nash Smart Finance (NASF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 284.59K$ 284.59K $ 284.59K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 284.59K$ 284.59K $ 284.59K Opplagsforsyning 10.00M 10.00M 10.00M Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Nash Smart Finance er $ 284.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NASF er 10.00M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 284.59K.