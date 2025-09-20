Dagens Nash Smart Finance livepris er 0.02845949 USD. Spor prisoppdateringer for NASF til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NASF pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Nash Smart Finance livepris er 0.02845949 USD. Spor prisoppdateringer for NASF til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NASF pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 NASF til USD livepris:

$0.02845941
$0.02845941
-0.60%1D
USD
Nash Smart Finance (NASF) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:36:00 (UTC+8)

Nash Smart Finance (NASF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.02804898
$ 0.02804898
24 timer lav
$ 0.02868794
$ 0.02868794
24 timer høy

$ 0.02804898
$ 0.02804898

$ 0.02868794
$ 0.02868794

$ 0.03036396
$ 0.03036396

$ 0.00595173
$ 0.00595173

-0.36%

-0.79%

+0.06%

+0.06%

Nash Smart Finance (NASF) sanntidsprisen er $0.02845949. I løpet av de siste 24 timene har NASF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02804898 og et toppnivå på $ 0.02868794, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NASF er $ 0.03036396, mens den rekordlave prisen er $ 0.00595173.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NASF endret seg med -0.36% i løpet av den siste timen, -0.79% over 24 timer og +0.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nash Smart Finance (NASF) Markedsinformasjon

$ 284.59K
$ 284.59K

--
--

$ 284.59K
$ 284.59K

10.00M
10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Nash Smart Finance er $ 284.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NASF er 10.00M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 284.59K.

Nash Smart Finance (NASF) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Nash Smart Finance til USD ble $ -0.00022834841521682.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Nash Smart Finance til USD ble $ +0.0000560794.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Nash Smart Finance til USD ble $ +0.0299034249.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Nash Smart Finance til USD ble $ +0.019163636437974048.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00022834841521682-0.79%
30 dager$ +0.0000560794+0.20%
60 dager$ +0.0299034249+105.07%
90 dager$ +0.019163636437974048+206.15%

Hva er Nash Smart Finance (NASF)

Nash Smart Finance is a DeFi ecosystem designed to transform crypto participation into a gamified, sustainable, and community-driven experience. It combines practical tools with real token utility, making decentralized finance more engaging and accessible. With features like multi-token farming, staking, and a self-managed treasury system, NSF empowers users to take active roles in their financial decisions while exploring innovative game-based incentives.

Nash Smart Finance (NASF) Ressurs

Nash Smart Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Nash Smart Finance (NASF) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Nash Smart Finance (NASF) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Nash Smart Finance.

Sjekk Nash Smart Financeprisprognosen nå!

NASF til lokale valutaer

Nash Smart Finance (NASF) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Nash Smart Finance (NASF) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NASF tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Nash Smart Finance (NASF)

Hvor mye er Nash Smart Finance (NASF) verdt i dag?
Live NASF prisen i USD er 0.02845949 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NASF-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NASF til USD er $ 0.02845949. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Nash Smart Finance?
Markedsverdien for NASF er $ 284.59K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NASF?
Den sirkulerende forsyningen av NASF er 10.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNASF ?
NASF oppnådde en ATH-pris på 0.03036396 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NASF?
NASF så en ATL-pris på 0.00595173 USD.
Hva er handelsvolumet til NASF?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NASF er -- USD.
Vil NASF gå høyere i år?
NASF kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NASF prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:36:00 (UTC+8)

