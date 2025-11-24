Nasdaq xStock pris i dag

Sanntids Nasdaq xStock (QQQX) pris i dag er $ 596.82, med en 0.16% endring de siste 24 timene. Nåværende QQQX til USD konverteringssats er $ 596.82 per QQQX.

Nasdaq xStock rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 10,018,038, med en sirkulerende forsyning på 16.79K QQQX. I løpet av de siste 24 timene QQQX har den blitt handlet mellom $ 592.32(laveste) og $ 599.71 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 2,014.76, mens tidenes laveste notering var $ 543.74.

Kortsiktig har QQQX beveget seg -0.09% i løpet av den siste timen og -2.57% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Nasdaq xStock (QQQX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.02M$ 10.02M $ 10.02M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 25.19M$ 25.19M $ 25.19M Opplagsforsyning 16.79K 16.79K 16.79K Total forsyning 42,208.68940617473 42,208.68940617473 42,208.68940617473

Nåværende markedsverdi på Nasdaq xStock er $ 10.02M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på QQQX er 16.79K, med en total tilgang på 42208.68940617473. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.19M.