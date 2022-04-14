Nasdao Ai (NDAO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Nasdao Ai (NDAO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Nasdao Ai (NDAO) Informasjon Nasdao Ai is building world's first self-sustainable AI Agent for validator. It's creating an AI Framework for create and launch own agents which can run validator infrastructure and trade on behalf of users. It's building its own AI Agent named Sakura which is the AI Framework for launching own Agents and running AI validator autonomously. It's listed on DAOS.FUN with growing AUM of more than 350k USD which also invests and incubates new AI projects. Offisiell nettside: https://www.daos.fun/FYFq8aYYpRgwH6x9Ez4M1xEnv6aWpMrtdhYRUhbJyo43 Kjøp NDAO nå!

Nasdao Ai (NDAO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Nasdao Ai (NDAO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 39.08K $ 39.08K $ 39.08K Total forsyning: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Sirkulerende forsyning: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 39.08K $ 39.08K $ 39.08K All-time high: $ 0.0003887 $ 0.0003887 $ 0.0003887 All-Time Low: $ 0.00002188 $ 0.00002188 $ 0.00002188 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Nasdao Ai (NDAO) pris

Nasdao Ai (NDAO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Nasdao Ai (NDAO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NDAO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NDAO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NDAOs tokenomics, kan du utforske NDAO tokenets livepris!

