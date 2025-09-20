Nasdao Ai (NDAO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.52% Prisendring (1D) +5.80% Prisendring (7D) -13.30% Prisendring (7D) -13.30%

Nasdao Ai (NDAO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NDAO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NDAO er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NDAO endret seg med -0.52% i løpet av den siste timen, +5.80% over 24 timer og -13.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nasdao Ai (NDAO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 41.38K$ 41.38K $ 41.38K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 41.38K$ 41.38K $ 41.38K Opplagsforsyning 1.10B 1.10B 1.10B Total forsyning 1,099,735,587.137295 1,099,735,587.137295 1,099,735,587.137295

Nåværende markedsverdi på Nasdao Ai er $ 41.38K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NDAO er 1.10B, med en total tilgang på 1099735587.137295. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 41.38K.