NAOS Finance (NAOS) Informasjon NAOS Finance facilitates DeFi lenders and SME borrowers to allow both parties to interact in a permission-less manner on the blockchain. We enable the origination and funding of loans without traditional intermediaries. NAOS Finance provides lenders with stable and recurring income streams while also connecting the on-chain world with much bigger off-chain opportunities. Ultimately, our goal is to fully automate the tokenization of real-world assets and make them available as part of the end-to-end lending process through NAOS Finance. Offisiell nettside: https://naos.finance/ Kjøp NAOS nå!

NAOS Finance (NAOS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NAOS Finance (NAOS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 291.07K $ 291.07K $ 291.07K Total forsyning: $ 219.18M $ 219.18M $ 219.18M Sirkulerende forsyning: $ 84.22M $ 84.22M $ 84.22M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 757.45K $ 757.45K $ 757.45K All-time high: $ 3.44 $ 3.44 $ 3.44 All-Time Low: $ 0.00104796 $ 0.00104796 $ 0.00104796 Nåværende pris: $ 0.00345589 $ 0.00345589 $ 0.00345589 Lær mer om NAOS Finance (NAOS) pris

NAOS Finance (NAOS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NAOS Finance (NAOS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NAOS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NAOS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NAOSs tokenomics, kan du utforske NAOS tokenets livepris!

