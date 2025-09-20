NAOS Finance (NAOS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00321889 $ 0.00321889 $ 0.00321889 24 timer lav $ 0.00368277 $ 0.00368277 $ 0.00368277 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00321889$ 0.00321889 $ 0.00321889 24 timer høy $ 0.00368277$ 0.00368277 $ 0.00368277 All Time High $ 3.44$ 3.44 $ 3.44 Laveste pris $ 0.00104796$ 0.00104796 $ 0.00104796 Prisendring (1H) -2.45% Prisendring (1D) -0.74% Prisendring (7D) +5.17% Prisendring (7D) +5.17%

NAOS Finance (NAOS) sanntidsprisen er $0.00343782. I løpet av de siste 24 timene har NAOS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00321889 og et toppnivå på $ 0.00368277, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NAOS er $ 3.44, mens den rekordlave prisen er $ 0.00104796.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NAOS endret seg med -2.45% i løpet av den siste timen, -0.74% over 24 timer og +5.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NAOS Finance (NAOS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 289.54K$ 289.54K $ 289.54K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 753.49K$ 753.49K $ 753.49K Opplagsforsyning 84.22M 84.22M 84.22M Total forsyning 219,177,127.4910942 219,177,127.4910942 219,177,127.4910942

Nåværende markedsverdi på NAOS Finance er $ 289.54K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NAOS er 84.22M, med en total tilgang på 219177127.4910942. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 753.49K.