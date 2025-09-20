Dagens NAOS Finance livepris er 0.00343782 USD. Spor prisoppdateringer for NAOS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NAOS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens NAOS Finance livepris er 0.00343782 USD. Spor prisoppdateringer for NAOS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NAOS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

NAOS Finance Pris (NAOS)

1 NAOS til USD livepris:

$0.00343782
-0.70%1D
NAOS Finance (NAOS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:33:19 (UTC+8)

NAOS Finance (NAOS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00321889
24 timer lav
$ 0.00368277
24 timer høy

$ 0.00321889
$ 0.00368277
$ 3.44
$ 0.00104796
-2.45%

-0.74%

+5.17%

+5.17%

NAOS Finance (NAOS) sanntidsprisen er $0.00343782. I løpet av de siste 24 timene har NAOS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00321889 og et toppnivå på $ 0.00368277, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NAOS er $ 3.44, mens den rekordlave prisen er $ 0.00104796.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NAOS endret seg med -2.45% i løpet av den siste timen, -0.74% over 24 timer og +5.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NAOS Finance (NAOS) Markedsinformasjon

$ 289.54K
--
$ 753.49K
84.22M
219,177,127.4910942
Nåværende markedsverdi på NAOS Finance er $ 289.54K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NAOS er 84.22M, med en total tilgang på 219177127.4910942. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 753.49K.

NAOS Finance (NAOS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på NAOS Finance til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på NAOS Finance til USD ble $ +0.0002368021.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på NAOS Finance til USD ble $ +0.0008966216.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på NAOS Finance til USD ble $ +0.0015078114112791784.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.74%
30 dager$ +0.0002368021+6.89%
60 dager$ +0.0008966216+26.08%
90 dager$ +0.0015078114112791784+78.12%

Hva er NAOS Finance (NAOS)

NAOS Finance facilitates DeFi lenders and SME borrowers to allow both parties to interact in a permission-less manner on the blockchain. We enable the origination and funding of loans without traditional intermediaries. NAOS Finance provides lenders with stable and recurring income streams while also connecting the on-chain world with much bigger off-chain opportunities. Ultimately, our goal is to fully automate the tokenization of real-world assets and make them available as part of the end-to-end lending process through NAOS Finance.

NAOS Finance (NAOS) Ressurs

Offisiell nettside

NAOS Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil NAOS Finance (NAOS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine NAOS Finance (NAOS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for NAOS Finance.

Sjekk NAOS Financeprisprognosen nå!

NAOS til lokale valutaer

NAOS Finance (NAOS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak NAOS Finance (NAOS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NAOS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om NAOS Finance (NAOS)

Hvor mye er NAOS Finance (NAOS) verdt i dag?
Live NAOS prisen i USD er 0.00343782 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NAOS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NAOS til USD er $ 0.00343782. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for NAOS Finance?
Markedsverdien for NAOS er $ 289.54K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NAOS?
Den sirkulerende forsyningen av NAOS er 84.22M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNAOS ?
NAOS oppnådde en ATH-pris på 3.44 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NAOS?
NAOS så en ATL-pris på 0.00104796 USD.
Hva er handelsvolumet til NAOS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NAOS er -- USD.
Vil NAOS gå høyere i år?
NAOS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NAOS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.