NANI (⌘) tokenomics Oppdag viktig innsikt i NANI (⌘), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

NANI (⌘) Informasjon NANI provides smart contract wallets and open models to simplify and automate your crypto. You can text transactions, get updated onchain analysis, as well as create your own strategies to deploy entirely via chat. NANI also provides open source APIs and paymaster services to help abstract gas and sponsorship from contract interactions. NANI OS combines all these components into user-friendly dapps. Offisiell nettside: https://nani.ooo/ Teknisk dokument: https://nani.ooo/whitepaper Kjøp ⌘ nå!

NANI (⌘) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NANI (⌘), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.56M Total forsyning: $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 666.67M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.83M All-time high: $ 0.103505 All-Time Low: $ 0.00105545 Nåværende pris: $ 0.00371792 Lær mer om NANI (⌘) pris

NANI (⌘) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NANI (⌘) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ⌘ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ⌘ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ⌘s tokenomics, kan du utforske ⌘ tokenets livepris!

⌘ prisforutsigelse Vil du vite hvor ⌘ kan være på vei? Vår ⌘ prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ⌘ tokenets prisforutsigelse nå!

