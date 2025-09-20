NANI (⌘) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.103505$ 0.103505 $ 0.103505 Laveste pris $ 0.00105545$ 0.00105545 $ 0.00105545 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -4.24% Prisendring (7D) -4.24%

NANI (⌘) sanntidsprisen er $0.00402144. I løpet av de siste 24 timene har ⌘ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ⌘ er $ 0.103505, mens den rekordlave prisen er $ 0.00105545.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ⌘ endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -4.24% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NANI (⌘) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.68M$ 2.68M $ 2.68M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.02M$ 4.02M $ 4.02M Opplagsforsyning 666.67M 666.67M 666.67M Total forsyning 999,999,999.0 999,999,999.0 999,999,999.0

Nåværende markedsverdi på NANI er $ 2.68M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ⌘ er 666.67M, med en total tilgang på 999999999.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.02M.