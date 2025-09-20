Dagens NAMI Protocol livepris er 0.01187751 USD. Spor prisoppdateringer for NAMI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NAMI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens NAMI Protocol livepris er 0.01187751 USD. Spor prisoppdateringer for NAMI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NAMI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

NAMI Protocol Logo

NAMI Protocol Pris (NAMI)

Ikke oppført

1 NAMI til USD livepris:

+0.60%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
NAMI Protocol (NAMI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:55:18 (UTC+8)

NAMI Protocol (NAMI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

--

+0.69%

-59.50%

-59.50%

NAMI Protocol (NAMI) sanntidsprisen er $0.01187751. I løpet av de siste 24 timene har NAMI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01069937 og et toppnivå på $ 0.01187763, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NAMI er $ 0.03760331, mens den rekordlave prisen er $ 0.00641005.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NAMI endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.69% over 24 timer og -59.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NAMI Protocol (NAMI) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på NAMI Protocol er $ 1.05M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NAMI er 88.13M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.19M.

NAMI Protocol (NAMI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på NAMI Protocol til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på NAMI Protocol til USD ble $ -0.0057001405.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på NAMI Protocol til USD ble $ -0.0074227097.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på NAMI Protocol til USD ble $ -0.00015304782543651.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.69%
30 dager$ -0.0057001405-47.99%
60 dager$ -0.0074227097-62.49%
90 dager$ -0.00015304782543651-1.27%

Hva er NAMI Protocol (NAMI)

NAMI builds and maintains decentralized DeFi protocols on the Rujira Network, secured by THORChain. Our mission is to make decentralized finance accessible to everyone by removing complexity and delivering clear value. We focus on simplifying on-chain diversification, offering simple, attractive, and sustainable single-sided yield opportunities, and streamlining onboarding and offboarding through our Unification strategy. In addition, we work to enhance liquidity depth across the network through effective market-making strategies, ensuring a smoother and more efficient DeFi experience for all users.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

NAMI Protocol (NAMI) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

NAMI Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil NAMI Protocol (NAMI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine NAMI Protocol (NAMI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for NAMI Protocol.

Sjekk NAMI Protocolprisprognosen nå!

NAMI til lokale valutaer

NAMI Protocol (NAMI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak NAMI Protocol (NAMI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NAMI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om NAMI Protocol (NAMI)

Hvor mye er NAMI Protocol (NAMI) verdt i dag?
Live NAMI prisen i USD er 0.01187751 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NAMI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NAMI til USD er $ 0.01187751. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for NAMI Protocol?
Markedsverdien for NAMI er $ 1.05M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NAMI?
Den sirkulerende forsyningen av NAMI er 88.13M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNAMI ?
NAMI oppnådde en ATH-pris på 0.03760331 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NAMI?
NAMI så en ATL-pris på 0.00641005 USD.
Hva er handelsvolumet til NAMI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NAMI er -- USD.
Vil NAMI gå høyere i år?
NAMI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NAMI prisprognosen for en mer grundig analyse.
NAMI Protocol (NAMI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

