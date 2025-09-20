NAMI Protocol (NAMI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01069937 $ 0.01069937 $ 0.01069937 24 timer lav $ 0.01187763 $ 0.01187763 $ 0.01187763 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01069937$ 0.01069937 $ 0.01069937 24 timer høy $ 0.01187763$ 0.01187763 $ 0.01187763 All Time High $ 0.03760331$ 0.03760331 $ 0.03760331 Laveste pris $ 0.00641005$ 0.00641005 $ 0.00641005 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.69% Prisendring (7D) -59.50% Prisendring (7D) -59.50%

NAMI Protocol (NAMI) sanntidsprisen er $0.01187751. I løpet av de siste 24 timene har NAMI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01069937 og et toppnivå på $ 0.01187763, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NAMI er $ 0.03760331, mens den rekordlave prisen er $ 0.00641005.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NAMI endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.69% over 24 timer og -59.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NAMI Protocol (NAMI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Opplagsforsyning 88.13M 88.13M 88.13M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på NAMI Protocol er $ 1.05M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NAMI er 88.13M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.19M.