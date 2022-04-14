Naked Jim ($JIM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Naked Jim ($JIM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Naked Jim ($JIM) Informasjon Naked Jim is a meme coin breaking barriers across the Solana blockchain and beyond. The project centers around content creation in the for of high quality 3D animation. The phase of the project is to launch as a meme coin and release webisodes on X. Phase 2 branches out to Instagram and TikTok. And phase 3 to traditional media / streaming services. The only utility it offers... is 100% pure entertainment! Offisiell nettside: https://nakedjim.io/ Kjøp $JIM nå!

Naked Jim ($JIM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Naked Jim ($JIM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M Total forsyning: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M Sirkulerende forsyning: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M All-time high: $ 0.00754141 $ 0.00754141 $ 0.00754141 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00137889 $ 0.00137889 $ 0.00137889 Lær mer om Naked Jim ($JIM) pris

Naked Jim ($JIM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Naked Jim ($JIM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $JIM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $JIM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $JIMs tokenomics, kan du utforske $JIM tokenets livepris!

$JIM prisforutsigelse Vil du vite hvor $JIM kan være på vei? Vår $JIM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $JIM tokenets prisforutsigelse nå!

