Mer om $JIM

$JIM Prisinformasjon

$JIM Offisiell nettside

$JIM tokenomics

$JIM Prisprognose

Naked Jim Logo

Naked Jim Pris ($JIM)

Ikke oppført

1 $JIM til USD livepris:

$0.00139665
$0.00139665$0.00139665
-10.00%1D
USD
Naked Jim ($JIM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:55:10 (UTC+8)

Naked Jim ($JIM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00136944
$ 0.00136944$ 0.00136944
24 timer lav
$ 0.00155455
$ 0.00155455$ 0.00155455
24 timer høy

$ 0.00136944
$ 0.00136944$ 0.00136944

$ 0.00155455
$ 0.00155455$ 0.00155455

$ 0.00754141
$ 0.00754141$ 0.00754141

$ 0.00027622
$ 0.00027622$ 0.00027622

+0.08%

-10.02%

-16.27%

-16.27%

Naked Jim ($JIM) sanntidsprisen er $0.00139667. I løpet av de siste 24 timene har $JIM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00136944 og et toppnivå på $ 0.00155455, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $JIM er $ 0.00754141, mens den rekordlave prisen er $ 0.00027622.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $JIM endret seg med +0.08% i løpet av den siste timen, -10.02% over 24 timer og -16.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Naked Jim ($JIM) Markedsinformasjon

$ 1.39M
$ 1.39M$ 1.39M

--
----

$ 1.39M
$ 1.39M$ 1.39M

999.73M
999.73M 999.73M

999,733,132.940232
999,733,132.940232 999,733,132.940232

Nåværende markedsverdi på Naked Jim er $ 1.39M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $JIM er 999.73M, med en total tilgang på 999733132.940232. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.39M.

Naked Jim ($JIM) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Naked Jim til USD ble $ -0.000155573277694547.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Naked Jim til USD ble $ -0.0003791527.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Naked Jim til USD ble $ -0.0003620298.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Naked Jim til USD ble $ +0.0004124090407400132.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000155573277694547-10.02%
30 dager$ -0.0003791527-27.14%
60 dager$ -0.0003620298-25.92%
90 dager$ +0.0004124090407400132+41.90%

Hva er Naked Jim ($JIM)

Naked Jim is a meme coin breaking barriers across the Solana blockchain and beyond. The project centers around content creation in the for of high quality 3D animation. The phase of the project is to launch as a meme coin and release webisodes on X. Phase 2 branches out to Instagram and TikTok. And phase 3 to traditional media / streaming services. The only utility it offers... is 100% pure entertainment!

Naked Jim ($JIM) Ressurs

Offisiell nettside

Naked Jim Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Naked Jim ($JIM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Naked Jim ($JIM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Naked Jim.

Sjekk Naked Jimprisprognosen nå!

$JIM til lokale valutaer

Naked Jim ($JIM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Naked Jim ($JIM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om $JIM tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Naked Jim ($JIM)

Hvor mye er Naked Jim ($JIM) verdt i dag?
Live $JIM prisen i USD er 0.00139667 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende $JIM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på $JIM til USD er $ 0.00139667. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Naked Jim?
Markedsverdien for $JIM er $ 1.39M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av $JIM?
Den sirkulerende forsyningen av $JIM er 999.73M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) for$JIM ?
$JIM oppnådde en ATH-pris på 0.00754141 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på $JIM?
$JIM så en ATL-pris på 0.00027622 USD.
Hva er handelsvolumet til $JIM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for $JIM er -- USD.
Vil $JIM gå høyere i år?
$JIM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut $JIM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:55:10 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

