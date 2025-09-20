Naked Jim ($JIM) Prisinformasjon (USD)

Naked Jim ($JIM) sanntidsprisen er $0.00139667. I løpet av de siste 24 timene har $JIM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00136944 og et toppnivå på $ 0.00155455, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $JIM er $ 0.00754141, mens den rekordlave prisen er $ 0.00027622.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $JIM endret seg med +0.08% i løpet av den siste timen, -10.02% over 24 timer og -16.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Naked Jim ($JIM) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Naked Jim er $ 1.39M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $JIM er 999.73M, med en total tilgang på 999733132.940232. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.39M.