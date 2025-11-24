Naked Crab Man pris i dag

Sanntids Naked Crab Man (CRABFURIE) pris i dag er --, med en 0.44% endring de siste 24 timene. Nåværende CRABFURIE til USD konverteringssats er -- per CRABFURIE.

Naked Crab Man rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 6,843.19, med en sirkulerende forsyning på 999.39M CRABFURIE. I løpet av de siste 24 timene CRABFURIE har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har CRABFURIE beveget seg -- i løpet av den siste timen og -11.05% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Naked Crab Man (CRABFURIE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.84K$ 6.84K $ 6.84K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.84K$ 6.84K $ 6.84K Opplagsforsyning 999.39M 999.39M 999.39M Total forsyning 999,394,397.711018 999,394,397.711018 999,394,397.711018

