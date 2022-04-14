NAINCY (NAINCY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i NAINCY (NAINCY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

NAINCY (NAINCY) Informasjon nAIncy is an AI-powered financial analyst designed to help crypto natives understand and act on the $867 trillion traditional asset market. She begins as a daily commentator on X, connecting political trades, earnings data, and macroeconomic signals into crisp, meme-native insights. Over time, she evolves into a protocol that enables on-chain access to real-world assets through intelligent trade modeling, agent-led execution, and tokenized infrastructure. Offisiell nettside: https://naincy.ai/ Teknisk dokument: https://naincy.gitbook.io/naincyai-litepaper Kjøp NAINCY nå!

NAINCY (NAINCY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NAINCY (NAINCY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 217.38K $ 217.38K $ 217.38K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 546.65M $ 546.65M $ 546.65M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 397.66K $ 397.66K $ 397.66K All-time high: $ 0.00685702 $ 0.00685702 $ 0.00685702 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00039766 $ 0.00039766 $ 0.00039766 Lær mer om NAINCY (NAINCY) pris

NAINCY (NAINCY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NAINCY (NAINCY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NAINCY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NAINCY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NAINCYs tokenomics, kan du utforske NAINCY tokenets livepris!

NAINCY prisforutsigelse Vil du vite hvor NAINCY kan være på vei? Vår NAINCY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NAINCY tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!