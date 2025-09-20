NAINCY (NAINCY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00685702$ 0.00685702 $ 0.00685702 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.17% Prisendring (1D) -1.36% Prisendring (7D) -12.14% Prisendring (7D) -12.14%

NAINCY (NAINCY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NAINCY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NAINCY er $ 0.00685702, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NAINCY endret seg med -0.17% i løpet av den siste timen, -1.36% over 24 timer og -12.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NAINCY (NAINCY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 285.05K$ 285.05K $ 285.05K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 521.45K$ 521.45K $ 521.45K Opplagsforsyning 546.65M 546.65M 546.65M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på NAINCY er $ 285.05K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NAINCY er 546.65M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 521.45K.