Nailong (NAILONG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00232675 24 timer høy $ 0.00251744 All Time High $ 0.068524 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -1.40% Prisendring (1D) -5.88% Prisendring (7D) -26.61%

Nailong (NAILONG) sanntidsprisen er $0.00236356. I løpet av de siste 24 timene har NAILONG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00232675 og et toppnivå på $ 0.00251744, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NAILONG er $ 0.068524, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NAILONG endret seg med -1.40% i løpet av den siste timen, -5.88% over 24 timer og -26.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nailong (NAILONG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.36M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.36M Opplagsforsyning 1000.00M Total forsyning 999,996,666.93

Nåværende markedsverdi på Nailong er $ 2.36M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NAILONG er 1000.00M, med en total tilgang på 999996666.93. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.36M.