naiive pris i dag

Sanntids naiive (NAIIVE) pris i dag er --, med en 1.56% endring de siste 24 timene. Nåværende NAIIVE til USD konverteringssats er -- per NAIIVE.

naiive rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 95,430, med en sirkulerende forsyning på 1.00B NAIIVE. I løpet av de siste 24 timene NAIIVE har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00263326, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har NAIIVE beveget seg -0.57% i løpet av den siste timen og -15.93% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

naiive (NAIIVE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 95.43K$ 95.43K $ 95.43K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 95.43K$ 95.43K $ 95.43K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

