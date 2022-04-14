Nafter (NAFT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Nafter (NAFT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Nafter (NAFT) Informasjon The Nafter platform will belong to ALL creators and their fans. We will be supporting all forms of content. We look to be the NFT content platform on blockchain for all mainstream and up and coming influencers and creators. Nafter allows creators to seamlessly snap, post & mint their content directly from their smartphone in a way never done before! Offisiell nettside: https://nafter.io/

Nafter (NAFT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Nafter (NAFT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 202.10K $ 202.10K $ 202.10K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 441.20M $ 441.20M $ 441.20M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 458.06K $ 458.06K $ 458.06K All-time high: $ 0.365373 $ 0.365373 $ 0.365373 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00045806 $ 0.00045806 $ 0.00045806

Nafter (NAFT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Nafter (NAFT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NAFT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NAFT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NAFTs tokenomics, kan du utforske NAFT tokenets livepris!

NAFT prisforutsigelse Vil du vite hvor NAFT kan være på vei? Vår NAFT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

