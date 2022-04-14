Nacho the Kat (NACHO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Nacho the Kat (NACHO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Nacho the Kat (NACHO) Informasjon Nacho the Kat is the first fair-launch KRC20 token on Kaspa, designed to bridge the gap between crypto enthusiasts and the technical brilliance of the Kaspa ecosystem. With a mission to foster decentralization, transparency, and community-driven governance, Nacho empowers individuals to engage in Kaspa's growing ecosystem. All 287 billion NACHO tokens were fairly minted by the community at a network fee of 1 Kaspa per mint, with the final supply minted in under 24 hours. NACHO is now fully in circulation and has a passionate and expanding community. Offisiell nettside: https://nachowyborski.xyz/ Teknisk dokument: https://nachowyborski.xyz/Nacho_the_kat_Whitepaper_240605.pdf Kjøp NACHO nå!

Nacho the Kat (NACHO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Nacho the Kat (NACHO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.09M $ 12.09M $ 12.09M Total forsyning: $ 287.00B $ 287.00B $ 287.00B Sirkulerende forsyning: $ 287.00B $ 287.00B $ 287.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.09M $ 12.09M $ 12.09M All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Nacho the Kat (NACHO) pris

Nacho the Kat (NACHO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Nacho the Kat (NACHO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NACHO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NACHO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NACHOs tokenomics, kan du utforske NACHO tokenets livepris!

