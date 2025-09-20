Nacho the Kat (NACHO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.21% Prisendring (1D) +4.67% Prisendring (7D) -5.27%

Nacho the Kat (NACHO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NACHO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NACHO er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NACHO endret seg med +0.21% i løpet av den siste timen, +4.67% over 24 timer og -5.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nacho the Kat (NACHO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 14.67M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 14.67M Opplagsforsyning 287.00B Total forsyning 287,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Nacho the Kat er $ 14.67M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NACHO er 287.00B, med en total tilgang på 287000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.67M.