Nacho the Kat (NACHO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:34:59 (UTC+8)

Nacho the Kat (NACHO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.21%

+4.67%

-5.27%

-5.27%

Nacho the Kat (NACHO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NACHO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NACHO er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NACHO endret seg med +0.21% i løpet av den siste timen, +4.67% over 24 timer og -5.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nacho the Kat (NACHO) Markedsinformasjon

$ 14.67M
$ 14.67M$ 14.67M

--
----

$ 14.67M
$ 14.67M$ 14.67M

287.00B
287.00B 287.00B

287,000,000,000.0
287,000,000,000.0 287,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Nacho the Kat er $ 14.67M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NACHO er 287.00B, med en total tilgang på 287000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.67M.

Nacho the Kat (NACHO) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Nacho the Kat til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Nacho the Kat til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Nacho the Kat til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Nacho the Kat til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+4.67%
30 dager$ 0-11.75%
60 dager$ 0-17.63%
90 dager$ 0--

Hva er Nacho the Kat (NACHO)

Nacho the Kat is the first fair-launch KRC20 token on Kaspa, designed to bridge the gap between crypto enthusiasts and the technical brilliance of the Kaspa ecosystem. With a mission to foster decentralization, transparency, and community-driven governance, Nacho empowers individuals to engage in Kaspa's growing ecosystem. All 287 billion NACHO tokens were fairly minted by the community at a network fee of 1 Kaspa per mint, with the final supply minted in under 24 hours. NACHO is now fully in circulation and has a passionate and expanding community.

Nacho the Kat (NACHO) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Nacho the Kat Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Nacho the Kat (NACHO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Nacho the Kat (NACHO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Nacho the Kat.

Sjekk Nacho the Katprisprognosen nå!

NACHO til lokale valutaer

Nacho the Kat (NACHO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Nacho the Kat (NACHO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NACHO tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Nacho the Kat (NACHO)

Hvor mye er Nacho the Kat (NACHO) verdt i dag?
Live NACHO prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NACHO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NACHO til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Nacho the Kat?
Markedsverdien for NACHO er $ 14.67M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NACHO?
Den sirkulerende forsyningen av NACHO er 287.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNACHO ?
NACHO oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NACHO?
NACHO så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til NACHO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NACHO er -- USD.
Vil NACHO gå høyere i år?
NACHO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NACHO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:34:59 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

