Myriad (XMY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Myriad (XMY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Myriad (XMY) Informasjon Myriadcoin is the first coin to implement five different Proof-of-Work hashing alrogithm in the same coin, namely Scypt, SHA256D, Qubit, Skein and Groestl. This multiple hashing algorithm serves to make mining fairer and encourage even distribution. Each algorithm has the same chance of solving the next block and has its own independent difficulty while using the same difficulty adjustment method. Each algorithm aims for a block generation time of 2.5 minutes. Any existing CPU,GPU and ASIC miners can be used to mine Myriadcoin. Over the five algorithms, a block should be found on average every 30 seconds. Every 967680 blocks, the block reward halves in order to reduce inflation. Difficulty is adjusted after every block. Myriadcoin was launched on 23 February 2014. Offisiell nettside: http://myriadcoin.org/ Kjøp XMY nå!

Myriad (XMY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Myriad (XMY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 298.96K $ 298.96K $ 298.96K Total forsyning: $ 1.89B $ 1.89B $ 1.89B Sirkulerende forsyning: $ 1.89B $ 1.89B $ 1.89B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 298.96K $ 298.96K $ 298.96K All-time high: $ 0.060926 $ 0.060926 $ 0.060926 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00015831 $ 0.00015831 $ 0.00015831 Lær mer om Myriad (XMY) pris

Myriad (XMY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Myriad (XMY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XMY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XMY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XMYs tokenomics, kan du utforske XMY tokenets livepris!

XMY prisforutsigelse Vil du vite hvor XMY kan være på vei? Vår XMY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se XMY tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!