Myku (MYKU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00106556 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.45% Prisendring (1D) -2.17% Prisendring (7D) -3.41%

Myku (MYKU) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MYKU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MYKU er $ 0.00106556, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MYKU endret seg med -0.45% i løpet av den siste timen, -2.17% over 24 timer og -3.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Myku (MYKU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 37.29K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 37.29K Opplagsforsyning 999.96M Total forsyning 999,960,063.6207492

Nåværende markedsverdi på Myku er $ 37.29K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MYKU er 999.96M, med en total tilgang på 999960063.6207492. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 37.29K.