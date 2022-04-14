myEva (MYEVA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i myEva (MYEVA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

myEva (MYEVA) Informasjon 😎 Welcome to the most beautiful utility/meme coin on BASE – $MYEVA 🌟 Not just a meme. Not just AI. This is the beginning of the $MYEVAverse – where games and services come alive 💫 Powered by pure beauty and artificial intelligence 🐍 Play SnakeVa, our new Play2Earn game – and earn while you vibe ❤️ 📽️ Watch videos about myEva or listen to our brand new music available on Apple Music, Spotify and more 🎶 Offisiell nettside: https://www.myeva.ai Teknisk dokument: https://go.myeva.ai/white-paper Kjøp MYEVA nå!

myEva (MYEVA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for myEva (MYEVA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 25.89K $ 25.89K $ 25.89K Total forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Sirkulerende forsyning: $ 9.04M $ 9.04M $ 9.04M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 60.14K $ 60.14K $ 60.14K All-time high: $ 0.01295522 $ 0.01295522 $ 0.01295522 All-Time Low: $ 0.00211858 $ 0.00211858 $ 0.00211858 Nåværende pris: $ 0.00286355 $ 0.00286355 $ 0.00286355 Lær mer om myEva (MYEVA) pris

myEva (MYEVA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak myEva (MYEVA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MYEVA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MYEVA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MYEVAs tokenomics, kan du utforske MYEVA tokenets livepris!

MYEVA prisforutsigelse Vil du vite hvor MYEVA kan være på vei? Vår MYEVA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MYEVA tokenets prisforutsigelse nå!

