myEva (MYEVA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00302283 24 timer lav $ 0.00308628 24 timer høy All Time High $ 0.01295522 Laveste pris $ 0.00211858 Prisendring (1H) -0.03% Prisendring (1D) -1.21% Prisendring (7D) -6.07%

myEva (MYEVA) sanntidsprisen er $0.00303737. I løpet av de siste 24 timene har MYEVA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00302283 og et toppnivå på $ 0.00308628, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MYEVA er $ 0.01295522, mens den rekordlave prisen er $ 0.00211858.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MYEVA endret seg med -0.03% i løpet av den siste timen, -1.21% over 24 timer og -6.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

myEva (MYEVA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 27.46K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 63.79K Opplagsforsyning 9.04M Total forsyning 21,000,000.0

Nåværende markedsverdi på myEva er $ 27.46K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MYEVA er 9.04M, med en total tilgang på 21000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 63.79K.