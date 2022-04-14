MyanCat Coin (MYAN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MyanCat Coin (MYAN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MyanCat Coin (MYAN) Informasjon Myancat is a living meme on Manta Pacific and launched on Gull Launcher of Gull Network. 80% of supply will be locked and deployed onto Gull Network. 10% of supply will be airdropped to community and supported of Gull VIP NFT holders 10% of supply will be used for marketing purposes Flibberdy jibberish, zippity zoppity, Wibble wobble, dippity doppity! Fizzing, buzzing, wacky words galore, Gibberish gibberish, let's explore! Gibberish gibberish, a joyful spree, Talk like MyanCat, moon we will see! Offisiell nettside: https://www.myancat.com/ Kjøp MYAN nå!

MyanCat Coin (MYAN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MyanCat Coin (MYAN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 413.28K $ 413.28K $ 413.28K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 413.28K $ 413.28K $ 413.28K All-time high: $ 0.00223548 $ 0.00223548 $ 0.00223548 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00041328 $ 0.00041328 $ 0.00041328 Lær mer om MyanCat Coin (MYAN) pris

MyanCat Coin (MYAN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MyanCat Coin (MYAN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MYAN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MYAN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MYANs tokenomics, kan du utforske MYAN tokenets livepris!

