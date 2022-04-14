My DeFi Pet (DPET) tokenomics Oppdag viktig innsikt i My DeFi Pet (DPET), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

My DeFi Pet (DPET) Informasjon The DPET token is the lifeblood of the Onchamon universe, fueling your adventures and enhancing your gameplay experience. DPET empowers players to purchase exclusive in-game items, stake and earn rewards, and participate in the game's governance. Operating seamlessly on Binance Smart Chain, OpBNB, and KardiaChain, DPET ensures smooth transactions and interactions, making your journey in the Onchamon world more thrilling and rewarding. Offisiell nettside: https://onchamon.com/ Teknisk dokument: https://docs.onchamon.com/

My DeFi Pet (DPET) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for My DeFi Pet (DPET), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 529.94K $ 529.94K $ 529.94K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 50.23M $ 50.23M $ 50.23M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M All-time high: $ 9.92 $ 9.92 $ 9.92 All-Time Low: $ 0.00120039 $ 0.00120039 $ 0.00120039 Nåværende pris: $ 0.01054499 $ 0.01054499 $ 0.01054499 Lær mer om My DeFi Pet (DPET) pris

My DeFi Pet (DPET) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak My DeFi Pet (DPET) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DPET tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DPET tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DPETs tokenomics, kan du utforske DPET tokenets livepris!

DPET prisforutsigelse Vil du vite hvor DPET kan være på vei? Vår DPET prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

