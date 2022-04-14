MXY6900 (MXY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MXY6900 (MXY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MXY6900 (MXY) Informasjon MXY6900 is intended for traders, researchers, and meme lovers alike, anyone who wants a macro-level view of this vibrant sector without having to track dozens of projects individually. It can serve as a sentiment gauge, an educational resource, or simply a fun way to follow the meme coin chaos. Ultimately, MXY6900 is more than a meme coin project. It is a decentralized experiment in cultural indexing, a reflection of the spirit of the internet, priced in memes, updated in real time, and fueled by community. One token, infinite memes. Offisiell nettside: https://mxy6900.com/

MXY6900 (MXY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MXY6900 (MXY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 264.89K $ 264.89K $ 264.89K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 264.89K $ 264.89K $ 264.89K All-time high: $ 0.00231973 $ 0.00231973 $ 0.00231973 All-Time Low: $ 0.00006168 $ 0.00006168 $ 0.00006168 Nåværende pris: $ 0.00026475 $ 0.00026475 $ 0.00026475 Lær mer om MXY6900 (MXY) pris

MXY6900 (MXY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MXY6900 (MXY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MXY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MXY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MXYs tokenomics, kan du utforske MXY tokenets livepris!

