MXY6900 (MXY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00026968 24 timer høy $ 0.00028334 All Time High $ 0.00231973 Laveste pris $ 0.00006168 Prisendring (1H) +0.09% Prisendring (1D) -3.45% Prisendring (7D) -35.02%

MXY6900 (MXY) sanntidsprisen er $0.00027276. I løpet av de siste 24 timene har MXY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00026968 og et toppnivå på $ 0.00028334, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MXY er $ 0.00231973, mens den rekordlave prisen er $ 0.00006168.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MXY endret seg med +0.09% i løpet av den siste timen, -3.45% over 24 timer og -35.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MXY6900 (MXY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 272.88K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 272.88K Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på MXY6900 er $ 272.88K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MXY er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 272.88K.