MXS Games (XSEED) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MXS Games (XSEED), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MXS Games (XSEED) Informasjon MXS Games Web 2.5 games studio with a large library of games, L1 blockchain managed by Ava Labs and a sustainable ecosystem powered by in-game ads. Access to billions of players via Google & Apple devices. TLDR Make gaming FAIR for players. We are an evolution from the current generation of web3 game studios and offer a completely fresh perspective for mass adoption. Our players can play any game, use the same digital assets in multiple games and be rewarded daily for the activities. One click onboarding into 30+ studio games (PC/mobile), invisible web3 & share up to 60% of ad revenue with players. Single utility token ($XSEED) will power the entire ecosystem including gas fees, and purchase currency for NFTs, nodes and merchandise. MetaXSeed Games is a layer 1 blockchain managed by Ava Labs and gaming studio with a large library of mobile, web and PC games that will use blockchain, NFTs, advertising and AI to unleash the next generation of sustainable 'play and earn' games. We want to combine the best of Web2 (fun games, free to play ad-driven model) & Web3 (digital ownership, interoperability, transparency). Offisiell nettside: https://www.metaxseed.io/ Teknisk dokument: https://metaxseed.gitbook.io/metaxseed-games-studio-usdxseed/ Kjøp XSEED nå!

MXS Games (XSEED) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MXS Games (XSEED), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 206.20K $ 206.20K $ 206.20K Total forsyning: $ 42.90B $ 42.90B $ 42.90B Sirkulerende forsyning: $ 10.22B $ 10.22B $ 10.22B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 865.31K $ 865.31K $ 865.31K All-time high: $ 0.00160571 $ 0.00160571 $ 0.00160571 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om MXS Games (XSEED) pris

MXS Games (XSEED) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MXS Games (XSEED) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XSEED tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XSEED tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XSEEDs tokenomics, kan du utforske XSEED tokenets livepris!

XSEED prisforutsigelse Vil du vite hvor XSEED kan være på vei? Vår XSEED prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se XSEED tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!