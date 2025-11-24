Hva er MUTE

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MUTE SWAP by Virtuals (MUTE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.86M $ 3.86M $ 3.86M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.66M $ 9.66M $ 9.66M All-time high: $ 0.02398524 $ 0.02398524 $ 0.02398524 All-Time Low: $ 0.00097733 $ 0.00097733 $ 0.00097733 Nåværende pris: $ 0.00963332 $ 0.00963332 $ 0.00963332 Lær mer om MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) pris Kjøp MUTE nå!

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Informasjon Offisiell nettside: https://www.muteswap.com/

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MUTE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MUTE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MUTEs tokenomics, kan du utforske MUTE tokenets livepris!

MUTE prisforutsigelse Vil du vite hvor MUTE kan være på vei? Vår MUTE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MUTE tokenets prisforutsigelse nå!

