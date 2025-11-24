MUTE SWAP by Virtuals pris i dag

Sanntids MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) pris i dag er $ 0.01149427, med en 31.57% endring de siste 24 timene. Nåværende MUTE til USD konverteringssats er $ 0.01149427 per MUTE.

MUTE SWAP by Virtuals rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 4,597,708, med en sirkulerende forsyning på 400.00M MUTE. I løpet av de siste 24 timene MUTE har den blitt handlet mellom $ 0.00757987(laveste) og $ 0.01163746 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.02398524, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har MUTE beveget seg +4.33% i løpet av den siste timen og -20.59% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.60M$ 4.60M $ 4.60M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.49M$ 11.49M $ 11.49M Opplagsforsyning 400.00M 400.00M 400.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

