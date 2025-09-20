MUSTAAAAAARD (MUSTARD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.0219634 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.54% Prisendring (1D) -2.52% Prisendring (7D) -4.83%

MUSTAAAAAARD (MUSTARD) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MUSTARD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MUSTARD er $ 0.0219634, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MUSTARD endret seg med +0.54% i løpet av den siste timen, -2.52% over 24 timer og -4.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MUSTAAAAAARD (MUSTARD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 181.51K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 181.51K Opplagsforsyning 999.09M Total forsyning 999,092,541.852536

Nåværende markedsverdi på MUSTAAAAAARD er $ 181.51K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MUSTARD er 999.09M, med en total tilgang på 999092541.852536. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 181.51K.