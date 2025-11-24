Musk It pris i dag

Sanntids Musk It (MUSKIT) pris i dag er $ 0.00012418, med en 5.95% endring de siste 24 timene. Nåværende MUSKIT til USD konverteringssats er $ 0.00012418 per MUSKIT.

Musk It rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 124,169, med en sirkulerende forsyning på 999.92M MUSKIT. I løpet av de siste 24 timene MUSKIT har den blitt handlet mellom $ 0.00011605(laveste) og $ 0.00012641 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.072781, mens tidenes laveste notering var $ 0.00011469.

Kortsiktig har MUSKIT beveget seg -0.85% i løpet av den siste timen og -18.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Musk It (MUSKIT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 124.17K$ 124.17K $ 124.17K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 124.17K$ 124.17K $ 124.17K Opplagsforsyning 999.92M 999.92M 999.92M Total forsyning 999,921,584.96655 999,921,584.96655 999,921,584.96655

Nåværende markedsverdi på Musk It er $ 124.17K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MUSKIT er 999.92M, med en total tilgang på 999921584.96655. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 124.17K.